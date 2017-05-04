مرشحو انتخابات الرئاسة الفرنسية يفتحون النار فى مناظرة تلفزيونية - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

يلتقي المرشحون الـ11 للانتخابات الرئاسية الفرنسية في مناظرة تلفزيونية، ليعرض كل منهم مشروعه، في سياق حملة شهدت فضائح وتقلبات في المواقف.

وفى متابعة حثيثة من خارج فرنسا، تتوقع استطلاعات الرأي انتقال مرشحة اليمين المتطرف إلى الدورة الثانية، حيث رجحت استطلاعات الرأي، منذ ثلاثة أسابيع فوز مارين لوبان وإيمانويل ماكرون.

وكان قد التقي لوبان وماكرون فى مناظرة تلفزيونية، دار خلالها نقاش حاد لإقناع وكسب أصوات الناخبين، حيث يأتي لوبان وماكرون فى المقدمة من وسط 11 مرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وتراجع مرشح اليمين فرانسوا فيون إلى المرتبة الثالثة بعد فضيحة حول وظائف وهمية أدت إلى توجيه التهمة إليه ، وخاصة تهمة اختلاس أموال عامة .

ويأتي في المرتبة الرابعة زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلنشون الذي يواصل التقدم في استطلاعات الرأي حيث بات يحظى بتأييد 15% من الناخبين، متقدما بفارق كبير على خصمه الاشتراكي بونوا هامون. ويأمل ميلنشون في مواصلة التقدم سعيا لتخطي المحافظ فيون.

فيما إعلن العديد من الناخبين المقاطعة للانتخابات الرئاسية ويقدر بحوالى ثلث الناخبين الذين قطعوا عزمهم على المقاطعة، وهي نسبة قياسية لانتخابات رئاسية تنجح عادة في تعبئة حوالى 80% من الفرنسيين.

ومن الملفت أيضا أن عدد الناخبين المترددين لم يكن يوما بهذا المستوى قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات، بما في ذلك بين الذين يؤكدون عزمهم على المشاركة. ويقول حوالى ثلث الفرنسيين (38% بحسب معهد بي في آ، و31% بحسب إيفوب) أنهم لم يقرروا بعد لمن سيصوتون، أو أنه ما زال من الممكن أن يبدلوا رأيهم.