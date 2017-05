«جوجل» تطرح 5 إضافات جديدة تسهل استخدام «يوتيوب» - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أعلن متصفح جوجل كروم، عن طرح 5 إضافات تساعد عند تصفح موقع «يوتيوب».

إضافة “ Magic Actions ”

مع حوالي 3 ملايين مستخدم حول العالم، تعتبر إضافة (Magic Actions) أحد أكثر الإضافة شعبية في سوق كروم الإلكتروني.

وتوفر الإضافة الكثير من المزايا التي تعزز تجربة استخدام يوتيوب، بما في ذلك حجب الإعلانات والوضع السينمائي والوضع الليلي والتحكم بمستوى الصوت من خلال عجلة الفأرة وتعطيل التعليقات التوضيحية على الفيديو.

كما تدعم الإضافة إمكانية التقاط الصور من مقاطع يوتيوب وحفظها مباشرة إلى جهازك بصيغة (JPEG) أو (PNG)، إلى جانب دعمها لإمكانية تشغيل الفيديو بجودة عالية دائماً.

إضافة “ Looper for YouTube ”

توفر إضافة (Looper for YouTube) إمكانية إعادة تشغيل الفيديو مرة أخرى بصورة تلقائية، وهي ميزة قد يحتاجها الكثير من المستخدمين خصوصاً عند استماعهم للموسيقى.

وتدعم الإضافة إمكانية إعادة جزء معين من مقطع يوتيوب وذلك من خلال تحديد زمن البدء وزمن الانتهاء، وستتكفل الإضافة بإعادة المقطع بكل مرونة.

إضافة “ Flico ”

تتيح إضافة (Flico) معرفة أي معلم بارز داخل فيديوهات يوتيوب مثل المعالم الظاهرة في الأفلام السينمائية أو الوثائقية أو المسلسلات وغيرها من المقاطع على الموقع.

بعد تنزيل الإضافة، ستلاحظ وجود دائرة باللون الأخضر أسفل شريط التحكم الخاص بالفيديو، وعند مشاهدتك للفيديو ومرورك بمعلم أو مكان ما، لكنك في نفس الوقت لا تعرف اسمه، فقم مباشرة بالضغط على الدائرة الخضراء ومن ثم سيظهر لك خيار البحث عن المعالم الرئيسية.

وبمجرد الضغط على خيار البحث ستبدأ الإضافة بعملية البحث عن المعلم وخلال ثوانٍ معدودة ستقوم بعرض اسم المعلم وصورته مع نبذة مختصرة عنه بالإضافة إلى الخرائط الخاصة بالمكان.

إضافة “ Turn Off the Lights ”

أما إن كنت تبحث عن طريقة منفصلة لتفعيل الوضع الليلي أثناء مشاهدة يوتيوب، فإضافة (Turn Off the Lights) تعتبر أحد أفضل الخيارات المتاحة عند مشاهدة الفيديوهات على المتصفح.

وبمجرد تشغيل الفيديو فإن صفحة الويب ستتلاشى وسيتم التركيز فقط على الفيديو الأمر الذي يوفر للمستخدم تجربة مشاهدة مريحة. وأثناء الليل أو ظروف الإضاءة المنخفضة يُمكنك تفعيل وضع حماية العين داخل الإضافة بكل سهولة وذلك بالضغط على مفتاح (ALT + F10) من لوحة المفاتيح.

إضافة “ Ratings Preview for YouTube ”

لا يوفر موقع يوتيوب ضمن معاينة الفيديو عدد الإعجاب وعدم الإعجاب بل فقط عدد المشاهدات، وبالتالي لا يتمكن المستخدم من معرفة تقييم الفيديو دون الحاجة لمشاهدته.

إضافة (Ratings Preview for YouTube) على كروم تسمح لك بمعاينة عدد تسجيلات الإعجاب بالفيديو قبل مشاهدته الأمر الذي يتيح لك تجنب بعض الفيديوهات عديمة الفائدة بسهولة.