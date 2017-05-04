بالصور..أطباء يتدرّيون على التايكوندو لحماية أنفسهم من المرضي - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

عقب وقوع 3 حوادث عنف في غضون ثلاثة أيام، واضراب 3 آلاف طبيب ساهرين على حالات الطوارئ أو في العيادات الخارجية عن العمل لمدة 5 أيام في مدينة ماهاراشترا بالهند ،قرر موظفي وزارة الصحة تلقي تدريبات في مجموعات من مائة طبيب كل يوم على فنون الدفاع عن النفس لمواجهة المرضى العدوانيين.

وقالت مصادر بوزارة الصحة الهندية ، إن فترة التدريب الأساسي ستسمر لستة أشهر بإشراف مدربين محترفين أما الحصول على الحزام الأسود في رياضة التايكوندو فسيتم بعد 30 شهرًا من التدريب.

وأضافت ، أن أطباء معهد الهند للعلوم الطبية “AIIMS” وعددهم 5001 طبيب سيتلقون في شهر مايو الحالي دروسًا في التايكوندو لتعلم كيفية الدفاع عن النفس ضد المرضى العدوانيين وأقاربهم.

وأشارت ، إلى أن أكثر من 40 ٪ من الأطباء الهنود تعرضوا لأعمال عنف في عام 2016. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تزويد الأطباء بسجل خاص حتى يمكنهم الإبلاغ عن أية حوادث.

يُذكر أن 75٪ من الأطباء العاملين في مستشفيات الرعاية بالقطاع الثالث يواجهون العنف اللفظي أو الجسدي في العمل مرة واحدة على الأقل في حياتهم. وهذا هو السبب الذي جعل الجمعية الطبية الهندية “IMA”تُعد سجلًا يستطيع فيه الأطباء الإبلاغ عن أي حادث عنف، مع تسجيل أدلة، مثل أشرطة فيديو، وصور، وصور تلفزيونية في دائرة مغلقة وقصاصات صحافية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور ك.ك. أغاروال، رئيس الجمعية الطبية الهندية “هذا يساعدنا على فهم لماذا يحدث العنف والتفكير في اتخاذ تدابير لمنع مثل هذه الحوادث”.

وكان الدكتور فيغاي غورغار، رئيس جمعية الأطباء المقيمين قد قال “أيدنا نظراءنا في مومباي بارتداء الخوذات في العمل خلال شهر مارس. ونحن بالفعل قلقون حقًا عن أمننا”.