متطرفون يحرقون مدرسة لتحفيظ القرآن وقرية مسلمين ببورما - صحيفة صدى الالكترونية

نايبيداو(صدى):

أحرق رجال الراهب البوذي آشين ويراثو في بورما، مدرسة لتحفيظ القرآن، واعتقلوا المعلمين وأولياء أمور الطلاب.

وقال المرصد الأركاني، إن فرقة «راثو» قائد فرقة 969 المتطرفة في أراكان، قامت بإحراق قرية خشي في أكياب، وتوعد بإحراق منغدو أكبر مدينة يسكنها الروهنجيا المسلمين، وذلك بتعاون وتنسيق مباشر من حكومة بورما.

وقامت فرقة تابعة لحركة 969 المتطرفة باقتحام مدرسة تحفيظ القرآن، بغرض إغلاقها خلال 24ساعة، واعتقلت معلميها وعددا من أولياء أمور الطلاب.