«آي بي إم» لـ«عملائها»: الـ«فلاشات» بها برمجيات خبيثة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

ناشدت شركة «آي بي إم» عملائها بالتخلص من محركات التخزين الفلاشية التي شحنتها لهم مؤخرا، لاحتواءها علي برمجيات خبيثة.

وقالت الشركة الأمريكية المتخصصة في حلول الحواسب والبرمجيات في تقرير، إن الشركة اكتشفت أن بعض محركات التخزين الفلاشية USB التي تتضمن أداة التهيئة التي شُحنت مع أنظمة IBM Storwize V3500، و V3700، و V5000 Gent 1، تحتوي على ملف أُصيب ببرمجية خبيثة.

وأضافت «آي بي إم» أن أنظمة IBM Storwize ذات الرقم التسلسلي الذي يبدأ بالمحارف التالية: 78D2 لم تصب بالبرمجية الخبيثة، مؤكدة أن أنظمة التخزين IBM Storwize والبيانات المخزنة على تلك الأنظمة سليمة.