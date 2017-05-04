إنستجرام يطرح مزايا جديدة تعرف عليها - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

بعد انتشار تطبيق انستجرام لمشاركة الصور، تم استحداث العديد من المزايا مثل القصص ومشاركة عدة صور دفعة واحدة، ولكن يبقى هناك مزايا خفية لا يعلم بها الكثير.

وحول هذه المزايا نستعرض لكم 9 مزايا يمكن الاستفادة منها، وهي:

إخفاء التعليقات

حيث تم إتاحة فلترة التعليقات المسيئة على انستجرام والتي قد تصادفك من المتابعين، وذلك عن طريق الإعدادات وضمن تبويب التعليقات سيكون بوسعك فلترة التعليقات المسيئة من خلال تفعيل خيار (HIDE INAPPROPRIATE COMMENTS)، او إضافتها في خانة (CUSTOM KEYWORDS).

إيقاف القصص من مستخدم معين

يمكنك ايقاف مشاهدة القصص التي تزعجك بإلغاء متابعة هذا المستخدم، أو كتم القصص من هذا المستخدم عبر الضغط المطول على قصة الشخص في الشريط العلوي ومن ثم الضغط على (MUTE).

مشاهدة القصص بمرونة

توفر إنستغرام عدة طرق لمشاهدة القصص بطريقة أكثر فاعلية، فيمكنك مثلاً إيقاف القصة مؤقتاً من خلال النقر المستمر على الشاشة.

كذلك يُمكنك إرجاع القصة من بدايتها من خلال النقر مرة واحدة أعلى يسار الشاشة (أسفل صورة الملف الشخصي)، أما لتمرير القصة بأكملها والانتقال إلى قصة لمستخدم آخر فيمكنك السحب باتجاه اليسار.

إخفاء القصص عن مستخدم معين

يُمكنك إخفاء قصصك عن مستخدم معين بحيث لا يُمكنه مشاهدتها إطلاقاً، وذلك من خلال الذهاب إلى ملفه الشخصي ومن ثم النقر على الثلاث نقاط الرأسية يمين الشاشة ومن ثم النقر على (HIDE YOUR STORY).

ترتيب فلاتر الصور

طرح التطبيق مجموعة منوعة من الفلاتر التي يُمكن تطبيقها على الصور قبل نشرها، وذلك بالانتقال إلى نهاية الفلاتر للحصول على خيار (MANAGE) ثم ستظهر لك قائمة الفلاتر ولنقل فلتر معين للأمام استمر بالضغط عليه واسحبه إلى أعلى القائمة.

تشغيل الإشعارات لمستخدم معين

في حال رغبتك بعدم تفويت أي صور أو فيديوهات من مستخدم معين تقوم بمتابعته، وذلك عن طريق الملف الشخصي للمستخدم ومن ثم النقر على الثلاث نقاط الرأسية يمين الشاشة ومن ثم النقر على (TURN ON POST NOTIFICATIONS).

رؤية الصور التي أعجبت بها

يُمكنك مشاهدة هذه الصور من خلال الانتقال إلى ملفك الشخصي والنقر على النقاط الثلاث الرأسية أعلى الشاشة ومن ثم اختيار (POSTS YOU’VE LIKED) وستظهر لك جميع الصور التي سجلت الإعجاب بها.

تعطيل التعليقات على صورة معينة

يُمكنك تعطيل التعليقات على صورة معينة عند نشرها على إنستغرام، وذلك من خلال القيام بالخطوات الطبيعية لنشر الصورة لكن قبل الضغط على زر المشاركة انقر بالأسفل على (ADVANCED SETTINGS) ومن ثم فعل خيار (TURN OFF COMMENTING).

تشغيل تطبيقات إنستغرام الأخرى

تمتلك إنستغرام تطبيق (LAYOUT) المخصص لإنشاء الصور المجمعة “ كولاج ” بسهولة وكذلك تطبيق (BOOMERANG) الذي يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو صغيرة جذابة يمكن تشغليها من البداية إلى النهاية وترجيعها بشكل عكسي من النهاية إلى البداية.