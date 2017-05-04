جيلي أصغر هاتف 4G ذكي في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

أعلنت شركة يونيهرتز الصينية، عن هاتفها الجديد المسمى جيلي، والذي يعمل بنظام أندرويد 7.0 نوغا ومزدوج السيم مع اتصالات شبكات الجيل الرابع 4G، بشكل يتناسب مع حجم جيب العملة المعدنية في البنطال.

يتوفر الجهاز بعدة ألوان هي الأبيض والأزرق والأسود، كما أنه يتوفر بنموذجين من حيث ذاكرة الوصول العشوائي 1 جيجا بايت ومساحة التخزين الداخلية 8 جيجا بايت ، ويأتي الهاتف بشاشة 2.45 إنش بدقة 432×240 بيكسل بكثافة 201 بيكسل بالإنش، ويعمل بواسطة معالج رباعي الأنوية بتردد 1.1 غيغاهيرتز ، كما يحتوي الجهاز كاميرا خلفية بدقة 8 ميغابيكسل مع كاميرا أمامية بدقة 2 ميغابيكسل، مع بطارية بسعة 950 ميلي أمبير، والتي يمكنها تشغيل الهاتف لمدة تصل إلى ثلاثة أيام بحالة الاستعمال العادية وسبعة أيام في وضع الاستعداد، وتقنية البلوتوث 4.0، والشبكة اللاسلكية واي فاي WI-FI 802.11 A/B/G/N، وتشمل أجهزة الاستشعار على الجيروسكوب لتحديد الاتجاه والبوصلة، ويأتي بأبعاد 92.3×43×13.3 ميليمتر.

وتتوقع الشركة أن تتمكن من شحن هواتف أندرويد الصغيرة في أغسطس القادم.