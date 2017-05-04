شرطة فنزويلا تواجه معارضي الرئيس بقنابل الغاز - صحيفة صدى الالكترونية

كاراكاس(صدى):

تظاهر الآلاف من معارضي لمعارضي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في العاصمة كراكاس، تنديدًا بمشروعه لإعداد دستور جديدـ وتصدت قوات الشرطة والحرس الوطني للمتظاهرين على طرق سريعة شرق العاصمة بقنابل الغاز المسيلة للدموع، ورد عليها عدد كبير من المحتجين برشقها بالحجارة والزجاجات الحارقة.

ووصل عدد ضحايا الاضطرابات المستمرة منذ شهر في البلاد إلى 34 قتيلا، وتتهم المعارضة الرئيس مادورو بالقيام بما سمتها مناورة صياغة دستور جديد لتجنب إجراء انتخابات والتمسك بالسلطة.