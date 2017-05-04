خادم الحرمين يستقبل المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم - صحيفة صدى الالكترونية

واس(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” إيرينا بوكوفا.

وتم خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة واليونسكو في مجالات التربية والعلوم والثقافة، واستعراض نشاطات المنظمة المختلفة ومن بينها الحفاظ على التراث العالمي.

وقد نوهت المديرة العامة لمنظمة اليونيسكو بدور المملكة في دعم الحوار بين مختلف الثقافات والحضارات، وكذلك دعم أعمال اليونسكو وبرامجها التعليمية والثقافية.

حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، والمندوب الدائم للمملكة لدى منظمة اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي.