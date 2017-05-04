مصادر: شواطئ الشرقية نظيفة ولا قلق من نفوق أسماك سداب والجون - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكدت مصادر بمركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية، أنه لا قلق من نفوق أسماك السردين فى منطقة سداب العمانية والجون الكويتية، حيث إن المسافة الفاصلة بين البلدين طويلة ويصعب معها وصول تلك الأسماك النافقة الى شواطئ المنطقة او حتى المياه الإقليمية للمملكة.

وأوضحت المصادر أن تكرار حالات النفوق الجماعي للأسماك في أكثر من موقع بالخليج العربي ومنها شواطئ الدمام والقطيف ظاهرة عادية وطبيعية تحدث في مناطق مختلفة من العالم، نتيجة تغير خصائص المياه والمعاملات البحرية سواء كانت بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية بشكل كبير ومفاجئ.

من جانبه أكد مدير صحة البيئة ببلدية القطيف د. كرار الفرج، على نظافة شواطئ المملكة وأن هناك لجنة متخصصة تضم عدة جهات حكومية لتحديد أسباب نفوق الأسماك، علاوة على التنسيق بين البلديات والثروة السمكية للوقوف على اي حالة تحدث في المنطقة ومدى تأثيرها للحد من أضرارها على الصحة والبيئة، مؤكدا سلامة الأسماك للاستهلاك الآدمي بشكل كامل وتحديدا الأسماك التي تباع في مراكز البيع المرخصة مثل سوق السمك.

وأظهرت نتائج التحليل والمعاينة أن أسباب نفوق أسماك السردين تعود لدخول كميات كبيرة من السردين إلى منطقة شبه مغلقة داخل حوض الميناء، بالإضافة إلى ازدهار عوالق نباتية من نوع Prorocentrum arcuatum مما أدى إلى انخفاض حاد في نسبة الأكسجين المذاب في الماء إلى 1.2 مليجرام لتر تسبب في اختناق اسماك السردين ونفوقها.