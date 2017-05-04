السعوديون بدون «واتساب».. مائدة العشاء أكثر حميمية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أجبر التوقف المفاجئ لـ «الواتساب» المواطنين بالمملكة علي العودة مرة أخرى للرسائل النصية، والتي كادت أن تُمحى من ذاكرتهم.

في الوقت الذي جلس فيه آخرون أمام شاشات الفضائيات منتظرين خبر عودة التطبيق الأهم والذي سهل التواصل بينهما كثيرا.

ورغم أن تعليق التطبيق لم يتجاوز الساعتين إلا أن «عبداللطيف آل الشيخ» غرد بسخرية: «قطع الأرقاب ولا تعليق الواتساب»، مغرد آخر أقسم بأنه لم يجتمع مع أشقائه على مائدة العشاء بدون اختلاسهم النظر لجوالتهم مثل هذه الليلة.

فيما غرد وزير التعليم السابق الدكتور عزام الدخيل قائلا «تعليق الواتساب هذه الليلة وكل مرة يتعطل بها، ‏يذكّرنا بأهمية التواصل الفعلي بعيداً عن العالم الافتراضي، مع أقرب الناس أمك وأبيك وأهلك وأصدقائك».