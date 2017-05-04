السعوديون بدون «واتساب».. مائدة العشاء أكثر حميمية - صحيفة صدى الالكترونية

السعوديون بدون «واتساب».. مائدة العشاء أكثر حميمية
أجبر التوقف المفاجئ لـ «الواتساب» المواطنين بالمملكة علي العودة مرة أخرى للرسائل النصية، والتي كادت أن تُمحى من ذاكرتهم.
في الوقت الذي جلس فيه آخرون أمام شاشات الفضائيات منتظرين خبر عودة التطبيق الأهم والذي سهل التواصل بينهما كثيرا.
ورغم أن تعليق التطبيق لم يتجاوز الساعتين إلا أن «عبداللطيف آل الشيخ» غرد بسخرية: «قطع الأرقاب ولا تعليق الواتساب»، مغرد آخر أقسم بأنه لم يجتمع مع أشقائه على مائدة العشاء بدون اختلاسهم النظر لجوالتهم مثل هذه الليلة.
فيما غرد وزير التعليم السابق الدكتور عزام الدخيل قائلا «تعليق الواتساب هذه الليلة وكل مرة يتعطل بها، يذكّرنا بأهمية التواصل الفعلي بعيداً عن العالم الافتراضي، مع أقرب الناس أمك وأبيك وأهلك وأصدقائك».
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15389 ] نشر منذ 34 دقيقة
هههههههههه هههههههههه
ذكرتوني يوم خرب الدش علي📡
رجعت حنيت للقناةالأولى والثانية
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15389 ] نشر منذ 18 دقيقة
ولا واحد من الشباب يقول تعطلت علينا شبكةالنت فحدى اليالي
يقول جلست مع زوجتي عيالي فالصالة
يقول حسيت أنها أول مره أجلس معهم.
يقول تعرفت على زوجتي وعيالي.بصراحة
نااااس طيبين🤗🤗🤗🤗🤗
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15389 ] نشر منذ 16 دقيقة
ليتني …
أكون ( جوال ) !!
طلبت المعلمة من تلاميذها
في المدرسة الابتدائية
أن يكتبوا موضوعاً
يطلبون فيه من الله
أن يعطيهم ما يتمنون .
وبعد عودتها إلى المنزل
جلست تقرأ ما كتب التلاميذ
فأثار أحد المواضيع عاطفتها فأجهشت في البكاء .
وصادف ذلك
دخول زوجها البيت ،
فسألها : ما الذي يبكيكِ ؟
فقالت : موضوع التعبير
الذي كتبه أحد التلاميذ .
فسألها : وماذا كتب؟
فقالت له:
خذ إقرأ موضوعه بنفسك!
فأخذ يقرأ :
إلهي ، أسألك هذا المساء
طلباً خاصَّاً جداً
وهو أن تجعلني جوال !!!
فأنا أريد أن أحل محله !
أريد أن أحتل مكاناً خاصاً
في البيت !
وأصبح مركز اهتمامهم
فيسمعونني دون مقاطعة
أو توجيه أسئلة
أريد أن أحظى بالعناية
التي يحظى بها حتى وهو لا يعمل !
أريد أن أكون بصحبة أبي
عندما يصل إلى البيت من العمل حتى وهو مرهق
وأريد من أمي
أن تجلس بصحبتي
حتى وهي منزعجة أو حزينة ،
وأريد من إخوتي وأخواتي
أن يتخاصموا ليختار كل منهم صحبتي .
أريد أن أشعر بأن أسرتي
تترك كل شيء جانباً لتقضي
وقتها معي !
وأخيراً وليس آخراً،
أريد منك يا إلهي
أن تقدّرني على إسعادهم
والترفيه عنهم جميعاً .
يا ربِّ إني لا أطلب منك الكثير
أريد فقط أن أعيش مثل أي جوال .!!
انتهى الزوج
من قراءة موضوع التلميذ
وقال : يا إلهي ،
إنه فعلاً طفل مسكين ،
ما أسوأ أبويه !!
فبكت المعلمة مرةً أُخْرَىْ
وقالت : إنَّه الموضوع
الذي كتبه ولدنا …..
تذكرت حينها قصة
ذاك البروفسور الإنجليزي
الذي لم يدخل( النت) بيته
ولما سُئِلَ عن السبب
قال : لأنه يفرض علينا رأيه
ولا يسمح لنا بمناقشته ،
ويُنَغِّصُ عَلَيْنَا حَيَاتَنَا !!
قال ناصح :
التقنيات الحديثة ..
بدأت ( تسرقنا )
من أهلنا ,أطفالنا ..
بل تسرق مشاعرنا وعواطفنا ..
واتس اب … سناب شات …
تويتر… الخ !!
الأبناء ..
هم رأس المال وامتداد العمر والاستثمارالرابح . . .
عيشوا معهم . .
ولا تعيشوا لأجلهم . .
فأفضل ما يصنع الشخصيّة ( السويّة )
في الطفل هو ( حسن القدوة ) والقرب العاطفي من الآباء
سيما في مراحل عمرهم الأولى .. وقبل عمر ( المراهقة والتكليف)
أعجبتني …
فأحببت مشاركتكم بها .
(إن الكثير من اطفالنا يفتقدنا)
احسن الله
لنا الحال والمآل والعيال ….(منقول )