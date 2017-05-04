إغلاق عدد من مستودعات تغليف الخضروات المخالفة بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أغلقت بلدية الحائر في منطقة الرياض عدد من المستودعات لتجهيزها وتغليفها الخضراوات بطريقة مخالفة في حي الغنامية الغربية.

وداهمت بلدية الحائر عدد من المستودعات بنطاق بلدية الحائر واكتشفت موقع يتم فيه تجهيز الخضراوات وتغليفها بطريقة مخالفة، وتوزيعها على الأسواق، في مخالفة للاشتراطات الصحية، وفي موقع ثاني كان عبارة عن تصنيع مخللات بطريقة غير نظامية ومخالفة للاشتراطات الصحية.

تم إغلاق المواقع المخالفة ومصادرة جميع المنتجات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وقال المهندس يحيى العتيق رئيس بلدية الحائر، أن الجولات تأتي ضمن عمل البلدية في التأكد من توفر الاشتراطات البلدية في المحلات والعاملين بها .