براءة استرالية قتلت 8 أطفال لإصابتها بمرض " سكيتزوفرينيا " - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

عقب أن اقدمت أسترالية تٌدعى ” رينا ثايداي ” ، على قتل 8 أطفال بينهم 7 من انباءها ، قضت محكمة أسترالية ، ببراءتها ، حيث أنها غير مسؤولة عن تصرفاتها لمعاناتها من اضطرابات نفسية إثر إصابتها بمرض انفصام الشخصية (سكيتزوفرينيا) دون أن يتم تشخيصه، وقال القاضي جان دالتون إن هيئة المحكمة مقتنعة جدا بأن المرأة انتابتها حالة ولم تكن لديها القدرة على التحكم في تصرفاتها.

وكانت رينا ثايداي قد طعنت نفسها 35 مرة بعد أن قتلت سبعة من أبنائها وطفلا من أقاربها، تتراوح أعمارهم بين عامين و14 عاما، بمنزلها في كيرينز شمالي أستراليا في ديسمبر 2014 .

ورأت محكمة الصحة النفسية في كوينزلاند أن المرأة كانت “مختلة عقليا” في ذلك الوقت، وتعاني من مرض انفصام الشخصية ومن ثم لن تواجه محاكمة جراء تهم القتل التي كانت تواجهها.