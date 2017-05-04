شاب يٌنفق آلاف الدولارات ليتحول الى " جني " - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

أقدم شاب أرجنتيني يُدعى لويس باردون ، على انفاق نحو 25 ألف دولار على عملية جراحية لتغيير شكله حتى يبدو مثل جني، ويعتزم إجراء جراحة أخرى لتكبير أذنيه وتطويل ساقيه ، حيث ينفق نحو 4000 دولار شهريًا على شراء الكريمات الخاصة والأصباغ، كما أنه يستعمل علاجات منتظمة للحفاظ على شكله الجديد.

وشملت العملية التي أجراها لويس، البالغ من العمر 25 سنة، وينحدر من مدينة “ بوينس إيرس ” تصغير فكيه وتنحيف أنفه وإزالة شعر جسده بشكل كامل وتغيير لون عينيه.

وأضاف في تصريحات صحفية :”أنا لا أهتم بما يقوله الناس عني وسأستمر في هذه العمليات حتى يصبح شكلي مثل الجني تماما”، مشيرًا إلى أن العملية القادمة تشمل تكبير أذنيه وتطويل ساقيه ليصل طوله إلى 6 أقدام و 5 بوصات.

وأردف قائلاً: أريد فقط أن أكون جنيًا أو عفريتا أو أي كائن غريب، هدفي هو أن أكون غير بشري وسأحققه مهما كلف الأمر.