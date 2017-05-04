أمن القطيف يضبط عدد من المطلوبين في ريف العوامية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

داهمت قوات الطوارئ مواقع يختبئ فيها عدد من المطلوبين وسط مدينة القطيف، وألقت القبض علي عدد من المطلوبين الأمنيين في حي الريف ببلدة العوامية.

واكدت مصادر أن المداهمة أسفرت عن ضبط عددٍ من المطلوبين الأمنيين في حي الريف ببلدة العوامية، وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت قائمة بعدد من المطلوبين في قضايا أمنية؛ لاستهدافهم مواطنين ورجال أمن وتعطيل الحياة العامة في القطيف والدمام.