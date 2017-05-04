أمن القطيف يضبط عدد من المطلوبين في ريف العوامية - صحيفة صدى الالكترونية

أمن القطيف يضبط عدد من المطلوبين في ريف العوامية
داهمت قوات الطوارئ مواقع يختبئ فيها عدد من المطلوبين وسط مدينة القطيف، وألقت القبض علي عدد من المطلوبين الأمنيين في حي الريف ببلدة العوامية.
واكدت مصادر أن المداهمة أسفرت عن ضبط عددٍ من المطلوبين الأمنيين في حي الريف ببلدة العوامية، وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت قائمة بعدد من المطلوبين في قضايا أمنية؛ لاستهدافهم مواطنين ورجال أمن وتعطيل الحياة العامة في القطيف والدمام.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 24843 ] نشر منذ 16 دقيقة
احشروا كلاب إيران النباحه ,, وأدبوا فيهم بالأرحام أبناء المتعه …
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2540 ] نشر منذ 6 دقائق
احسن خبر
جعلهم من ذا و اردى
اللهم لك الحمد والشكر
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1191 ] نشر منذ 4 دقائق
اخرجو جرذان ايران الخونه من جحورهم وقدموهم للعدالة
النخيش[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 4 دقائق
الله يقوي رجال امننا ونتمنا قيام حملات شبه يوميه للقضاء على ارهاب القطيف والعواميه وزياده المخبرين ورجال الامن السريين والتعاون مع السكان الوطنيين والعماله الاجنبيه وجمع المعلومات لسرعه القضاء على العملاء وتنظيف المنطقه منهم عاجلا وعدم الانتظار حتى حدوث جرائم او حوادث وضربهم قبل قيامهم باي عمل وعلى القوه يارجالنا البواسل ونحن معكم وندعمكم بقوه