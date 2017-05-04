ضبط فنان روسي لتعريه داخل المتحف الأمريكي - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أقدم فنان روسي، على تجاوز قوانين المتحف الاميركي من خلال قيامه بتعرية نفسه في صندوق شفاف ، فيما تمكنت الشرطة الأمريكية من القبض عليه ، وبرفقته شخصان حيث كانا يحملان صندوقا شفافا وبداخله الفنان الروسي فيدور بافلوف.

وأتت خطوة الفنان استعراضية خلال حفل لجمع الأموال لمعهد أزياء، واستخدمت الشرطة القوة بعد رفض الفنان الخروج من الصندوق. وتم اعتقال الفنان بعد إخراجه من الصندوق وتغطيته.

واتهمت السلطات الاميركية الفنان الروسي بالإخلال بالنظام العام، معتبرة تصرفه غير أخلاقي خلال احتفال في المتحف، وفقا لصحيفة اميركية.