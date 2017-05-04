ضبط فنان روسي لتعريه داخل المتحف الأمريكي - صحيفة صدى الالكترونية

ضبط فنان روسي لتعريه داخل المتحف الأمريكي
أقدم فنان روسي، على تجاوز قوانين المتحف الاميركي من خلال قيامه بتعرية نفسه في صندوق شفاف ، فيما تمكنت الشرطة الأمريكية من القبض عليه ، وبرفقته شخصان حيث كانا يحملان صندوقا شفافا وبداخله الفنان الروسي فيدور بافلوف.
وأتت خطوة الفنان استعراضية خلال حفل لجمع الأموال لمعهد أزياء، واستخدمت الشرطة القوة بعد رفض الفنان الخروج من الصندوق. وتم اعتقال الفنان بعد إخراجه من الصندوق وتغطيته.
واتهمت السلطات الاميركية الفنان الروسي بالإخلال بالنظام العام، معتبرة تصرفه غير أخلاقي خلال احتفال في المتحف، وفقا لصحيفة اميركية.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15378 ] نشر منذ 27 دقيقة
ههههههه ههههههه
يتعرى عندكم فالشارع ولا على شواطيء ميامي
معندكم مشكلة
بس يتعرى جوة صندوق ولا فمتحف
تقومون القيامة😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد[ عدد التعليقات: 24843 ] نشر منذ 21 دقيقة
ايش الغريب عليكم ؟؟؟؟
.. ماانتم ماتطيقوا الناس متسترين ,, تبونها دلق فلق … وهذا هو دلقها لكم وفلقها ,, مفروض تكافؤوه …