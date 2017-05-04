MBC PRO SPORTS تنهي استعداداتها لنقل أحداث الجولة الأخيرة من دوري جميل - صحيفة صدى الالكترونية

أحمد مصطفى(صدى):

أنهت شبكة قنوات MBC PRO SPORTS ، استعداداتها لنقل مباراة الهلال والنصر وذلك ضمن الجولة الأخير من منافسات دورى جميل، حيث خصصت قناة PRO 1، وسيكون المعلق اللقاء هو فارس عضو، والتحليل الفني كل من سلطان البرقان وعبد الله الواكد ومحمد عبد الجواد بقيادة المذيع عبد العزيز البكر.

وتستمر التغطية بعد المباراة لنقل تتويج فريق الهلال والاحتفالات المصاحبة، وستفتح القناة 5 نوافذ بأحجام متساوية تنقل جميع اللقاءات، على أن يجري عرض الأهداف أثناء تسجيلها في أي من المباريات الخمس على شاشة مكتملة.