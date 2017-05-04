الرائد يعزي الأسرة المالكة فى وفاة الأمير مشعل - صحيفة صدى الالكترونية

أحمد مصطفى(صدى):

قدم مجلس إدارة نادي الرائد، برئاسة عبد العزيز التويجري، خالص العزاء والمواساة، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولكافة أفراد الأسرة المالكة فى وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد العزيز، رئيس هيئة البيعة، والذي انتقل إلى جوار ربه، أمس الأربعاء.

يذكر أن الأمير مشعل بن عبد العزيز من مواليد 1345 وهو الابن الرابع عشر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، وتولى رئاسة هيئة البيعة في 2007 بأمر من الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز.