 دياز: لا تهمني غيابات النصر ولا أفكر فيهم - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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دياز: لا تهمني غيابات النصر ولا أفكر فيهم

دياز: لا تهمني غيابات النصر ولا أفكر فيهم
أحمد مصطفى(صدى):

قال رامون دياز، المدرب الفني لفريق الهلال، إنه يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين المدربين على الخطط وتكتيكات الجهاز الفني، واللذين سيلعبون اليوم بشكل هجومي كما عودوا جمهورهم.

وتابع دياز: ” لاتهمني غيابات نادي النصر ولا أفكر فيهم ، وسنلعب من أجل إمتاع جماهيرنا والاحتفال معهم بعد المباراة بلقب الدوري “.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 15371 ] نشر منذ 4 دقائق

دياز أنت مثل الي تخلع زوجها فالمحكمة وبعدها
تجلس تطااااارد وراه..
يقول أنا ماأشوف ومشيي دايم من جمب الحيط
وهو يناظر من تحت الدنيا
خطييييييييير يواااااااد🤗🤗🤗🤗

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