دياز: لا تهمني غيابات النصر ولا أفكر فيهم - صحيفة صدى الالكترونية

دياز: لا تهمني غيابات النصر ولا أفكر فيهم
قال رامون دياز، المدرب الفني لفريق الهلال، إنه يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين المدربين على الخطط وتكتيكات الجهاز الفني، واللذين سيلعبون اليوم بشكل هجومي كما عودوا جمهورهم.
وتابع دياز: ” لاتهمني غيابات نادي النصر ولا أفكر فيهم ، وسنلعب من أجل إمتاع جماهيرنا والاحتفال معهم بعد المباراة بلقب الدوري “.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15371 ] نشر منذ 4 دقائق
دياز أنت مثل الي تخلع زوجها فالمحكمة وبعدها
تجلس تطااااارد وراه..
يقول أنا ماأشوف ومشيي دايم من جمب الحيط
وهو يناظر من تحت الدنيا
خطييييييييير يواااااااد🤗🤗🤗🤗