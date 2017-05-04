دياز: لا تهمني غيابات النصر ولا أفكر فيهم - صحيفة صدى الالكترونية

أحمد مصطفى(صدى):

قال رامون دياز، المدرب الفني لفريق الهلال، إنه يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين المدربين على الخطط وتكتيكات الجهاز الفني، واللذين سيلعبون اليوم بشكل هجومي كما عودوا جمهورهم.

وتابع دياز: ” لاتهمني غيابات نادي النصر ولا أفكر فيهم ، وسنلعب من أجل إمتاع جماهيرنا والاحتفال معهم بعد المباراة بلقب الدوري “.