 استفادة أكتر من مليون مراجع من خدمات مستشفيات الحدود الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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استفادة أكتر من مليون مراجع من خدمات مستشفيات الحدود الشمالية

استفادة أكتر من مليون مراجع من خدمات مستشفيات الحدود الشمالية
خالد الضبيبي(صدى):

استفاد أكثر من مليون مراجع ومراجعة من خدمات مستشفيات الحدود الشمالية خلال الربع الثاني من العام الجاري 1438هـ .
وأوضحت الشؤون الصحية بالحدود الشمالية، أن عدد المستفيدين من خدمات مستشفيات المنطقة والبالغة 9 مستشفيات خلال الربع الثاني لعام 1438ھ ،بلغ 1.043.345 مراجعا ومراجعة منهم 104.251 مراجعاً للعيادات الخارجية و156605 للطوارئ و692 لعيادات الأسنان ،فيما بلغ عدد الفحوصات المخبرية 709871 فحصا .
وبينت أنه راجع قسم الأشعة 45754 مراجعا وقسم العلاج الطبيعي 11241 مراجعا وأجريت 2047 عملية جراحية فيما بلغ عدد المنومين 9269 مريضا،وجرى تنفيذ 3615 زيارة منزلية .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 24837 ] نشر منذ 44 دقيقة

الله يشفي كل مريض .. آمين .

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