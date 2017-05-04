استفادة أكتر من مليون مراجع من خدمات مستشفيات الحدود الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

استفاد أكثر من مليون مراجع ومراجعة من خدمات مستشفيات الحدود الشمالية خلال الربع الثاني من العام الجاري 1438هـ .

وأوضحت الشؤون الصحية بالحدود الشمالية، أن عدد المستفيدين من خدمات مستشفيات المنطقة والبالغة 9 مستشفيات خلال الربع الثاني لعام 1438ھ ،بلغ 1.043.345 مراجعا ومراجعة منهم 104.251 مراجعاً للعيادات الخارجية و156605 للطوارئ و692 لعيادات الأسنان ،فيما بلغ عدد الفحوصات المخبرية 709871 فحصا .

وبينت أنه راجع قسم الأشعة 45754 مراجعا وقسم العلاج الطبيعي 11241 مراجعا وأجريت 2047 عملية جراحية فيما بلغ عدد المنومين 9269 مريضا،وجرى تنفيذ 3615 زيارة منزلية .