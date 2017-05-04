بدء التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية - صحيفة صدى الالكترونية

سول(صدى):

بدأ التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الكورية الجنوبية اليوم الخميس، على الصعيد الوطني.

ويجرى التصويت المبكر يومي 4 و 5 مايو الجاري، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء.

وقالت الوكالة، إنه تم إنشاء 3507 مراكز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، خاصة في المرافق التي تزدحم بالمارة. ويمكن لأي شخص الإدلاء بصوته عبر التصويت المبكر مع إبراز بطاقة الهوية بدون تسجيل في جميع أنحاء البلاد. ويتنافس خمسة مرشحين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 مايو الجاري. وتأتي الانتخابات بعد إقالة الرئيسة السابقة باك كون هيه، على خلفية فضيحة فساد، بحكم من المحكمة الدستورية في مارس الماضي.