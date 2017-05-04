كاتب صحفي ينتقد الشورى ويهاجم «العضو المُستفز» - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكد الكاتب الصحفي «خالد الوابل» أن أعضاء مجلس الشورى مفترض أنهم حلقة الوصل بين المواطن وصاحب القرار، لافتا إلى أن وإن كان عضو المجلس بالتعيين وليس بالانتخاب، فهذا لا يمنعه من الوقوف لجانب المواطن وقضاياه.ا

واستغرب «الوابل» استغرابه من النقاشات التى تدار داخل المجلس، مؤكدا أنه بعيد كل البعد عن هموم المواطن، منتقدا في الوقت نفسه تصريحات بعض الأعضاء، والتى رسخت النظرة السلبية لدى المجتمع عن دور المجلس، منتقدا تصريحات بعض الأعضاء التى وصفها بالسيئة والمستفزة للمواطن.

وأبدى الوابل في مقاله المنشور بصحيفة عكاظ تحت عنوان «مجلس الشورى.. كفاية استفزاز»رغبته في سؤال من وصفه بالعضو «المُستفز» ما الفائدة المرجوة من التصادم مع المجتمع والاستخفاف بالقضايا التي تمس حياته؟ وما المقصود من استفزاز المواطن ويخدم من؟ وهل دورك في المجلس مقتصر على الاستفزاز فقط؟

وسرد الكاتب بعض التصريحات والنقاشات التى دارت في جلسات سابقة بالشورى ومنها حسب ما كتب:

«بعد أعوام من الجدل… الشورى يقرّ بممارسة «التصفيق» من باب الترحيب بالضيوف والزوار».

«الدولة ليست ملزمة بتقديم سكن لكل مواطن، والحق في السكن ليس من الحقوق الدستورية».

«لا توجد بطالة بالمملكة.. والمواطنون يرفضون الوظائف الشاغرة».

«صندوق التقاعد يمنح مزايا بكرم زائد للمستفيدين».

«مواطن مين هذا وبطيخ مين».

واختتم مقاله بقوله، تغريدة: كم كنا نتمنى أن تكون إنجازات مجلس الشورى بحجم استفزازات بعض أعضائه