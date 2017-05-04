ضبط إثيوبيين يديران موقعا لتصنيع وترويج المسكر بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة جدة من القبض على رجلا وامرأة من جنسية أفريقية، يديران موقعا لتصنيع العرق المسكر، وتمت إحالتهما للشرطة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وكانت شعبة البحث والتحري قد وصلتها معلومات تفيد بوجود إثيوبي يمارس أعمال تصنيع المسكر وترويجه، وبعد مراقبة الموقع تم رصد شخص مشتبه به كان يوجد في منطقة تجمع عمالة مختلفة الجنسيات، وتصدر منه إشارات خفية عززت الشبهات نحوه، وجرى تتبعه خلال توجهه لأحد المنازل الشعبية في أبوجعالة.

وضبط المشتبه به خلال خروجه من المنزل يحمل كيسا أبيض يخفي ما بداخله، فيما فاحت رائحة كريهة من الموقع، ما استدعى إكمال الأوراق النظامية لتفتيش المنزل، وتم تحريز ٤٥ برميلا سعه ٢٥٠ لترا مع ٩٦٢ قارورة مختلفة الأحجام مليئة بمادة العرق المسكر وجاهزة للبيع، كما ضبطت معاونته التي أوكل إليها مهمات خلط المركبات وتعبئة المسكرات في القوارير.