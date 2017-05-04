أبو مازن يطلع وزير الخارجية الأمريكي على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية - صحيفة صدى الالكترونية

القدس (صدى):

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن اليوم الخميس، أثناء زيارته للولايات المتحدة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.

وأطلع عباس، تيلرسون على مجمل تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ومعاناة أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الإجراءات الإسرائيلية العدوانية والعنصرية وأحادية الجانب، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ” وفا “.

كما ناقش الاجتماع الخطوات الواجب السير بها لإعطاء دفعة لعملية السلام، والعلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.

وسبق ذلك اللقاء عقد جلسة مباحثات جمعت الرئيس عباس ونظيره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالبيت الأبيض.