«السبهان» يشدد على ضرورة ردع إيران لحماية مقدرات الأمة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أكد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي «ثامر السبهان» على ضرورة ردع النظام الإيراني بسبب ما يقوم به من أفعال ومخططات.

وقال وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، عبر حسابه على تويتر، «نظام إيراني مارق ويمارس فنون الإرهاب في منطقتنا، وسيجد الردع لكافة أعماله ومخططاته هو ومن سار على نهجة، حماية أمتنا ومقدراتها واجب علينا».