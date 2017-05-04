 «السبهان» يشدد على ضرورة ردع إيران لحماية مقدرات الأمة - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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«السبهان» يشدد على ضرورة ردع إيران لحماية مقدرات الأمة

«السبهان» يشدد على ضرورة ردع إيران لحماية مقدرات الأمة
حمود العنزي(صدى):

أكد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي «ثامر السبهان» على ضرورة ردع النظام الإيراني بسبب ما يقوم به من أفعال ومخططات.
وقال وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، عبر حسابه على تويتر، «نظام إيراني مارق ويمارس فنون الإرهاب في منطقتنا، وسيجد الردع لكافة أعماله ومخططاته هو ومن سار على نهجة، حماية أمتنا ومقدراتها واجب علينا».


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4443 ] نشر منذ 1 ساعة

صدقت ايه البطل حان الوقت لردع ايران المجوسيه .

[ عدد التعليقات: 24830 ] نشر منذ 1 ساعة

وفقكم الله لما يحبه ويرضاه .. آمين .

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 18 دقيقة

كفيت ووفيت يا اسد ولا خوف علا بلاد الحرمين من هاولاء الشرذمة
نحن الشعب السعودي كافة سهامكم ورماحكم فسيرو علا بركة الله سنعيد لهم ذي قار وقادسية اخري
تحت راية لااله الاالله محمد رسول الله

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