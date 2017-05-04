بدء محاكمة سوري بتهمة تأييد داعش ورغبته في تفجير سفارة ألمانيا بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

طالب المدعى العام بتوقيع عقوبة تعزيريه على مقيم سوري متهم بتأييده لتنظيم داعش الإرهابي، ورغبته في تفجير السفارة الألمانية بالمملكة، فيما طالب المدعى عليه إمهاله مدة كافية للرد بشكل تفصيلي على كافة التهم الموجهه إليه.

وأوضحت لائحة الاتهام التى قدمها المدعى للمحكمة، التى عقدت أولى جلساتها أمس، أن المُتهم راجع السفارة الألمانية لإجراء مقابلة شخصية للقبول في إحدى الجامعات الألمانية، وبعد مغادرته بعث رسالة لفتاة في لبنان يُبلغها فيها برغبته في تفجير السفارة الألمانية حال عدم قبوله؛ معللاً ذلك بقيام موظفة في السفارة باستفزازه أثناء المقابلة.

واستعرض المدعي أدلة الاتهام والتي شملت رسالة مرسلة عبر جوال المُتهم للفتاة في لبنان، إلى جانب صور وشعارات لتنظيم داعش بجهاز الحاسب الآلي الخاص به، مطالباً المحكمة بتوقيع عقوبة تعزيرية عليه ومصادرة جهازه الحاسب الآلي المضبوط في القضية، مع ترحيله من المملكة.