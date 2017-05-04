سجن وجلد طالبين لحرقهما مركبة قائد مدرستهما بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم (صدى):

قضت المحكمة الجزائية بجدة، ابتدائياً بالسجن 23 شهرا لطالبين أحرقا مركبة قائد مدرستهما، وجلدهما 100 جلدة وغرامة 74 ألف ريال، فيما تم تأجيل الحكم على طالبين أخرين لحين إحضارهما بالقوة الجبرية.

وقال مصدر، إن صدر على الأول بالسجن لمدة سنة ونصف وجلده 50 جلدة وتغريمه 74 ألف ريال للمدعي بالحق الخاص، فيما حُكم على المدعى عليه الثاني بالسجن 5 أشهر وجلده 50 جلدة، مع احتساب ما أمضاه المتهمان في السجن، قبل صدور الحكم، بحسب عكاظ.

وكانت سيارة قائد مدرسة ثانوية نمرة بجدة قد تعرضت للحرق في أكتوبر من العام الماضي، وتمت إحالة المتهمين لهيئة التحقيق والادعاء العام، ومنها للمحكمة الجزائية.