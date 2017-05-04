«فنان العرب» يحيي حفله القادم بدار الأوبرا بالقاهرة بعد أيام - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة (صدى):

يحيي فنان العرب «محمد عبده» حفلة الغنائي القادم، في العاصمة المصرية القاهرة في 10 مايو المقبل، فيما نفذت تذاكر الحفل المزمع إحياءه بدار الأوبرا منذ أكثر من شهر، فيما عبر «عبده» عن سعادته الغامرة بلقاء الجمهور المصري، لافتا أنه يحضر لتقديم توليفة غنائية تجمع بين جديده وقديمه المتجدد، إضافة لعدد من المفاجآت الفنية التي سيترك الحديث عنها.

وقال فنان العرب إن جدوله هذا العام كان مزدحماً بالعديد من الحفلات التي غطت العديد من الدول الخليجية والعربية، مشيرا إلى أن سيتوقف خلال شهر رمضان المبارك، ليبدأ بعدها بالموسم الصيفي، الذي سيتضمن جملة من المشاركات في عدد من المهرجانات الغنائية العربية، بحسب العربية نت.