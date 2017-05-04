«فنان العرب» يحيي حفله القادم بدار الأوبرا بالقاهرة بعد أيام - صحيفة صدى الالكترونية

«فنان العرب» يحيي حفله القادم بدار الأوبرا بالقاهرة بعد أيام
يحيي فنان العرب «محمد عبده» حفلة الغنائي القادم، في العاصمة المصرية القاهرة في 10 مايو المقبل، فيما نفذت تذاكر الحفل المزمع إحياءه بدار الأوبرا منذ أكثر من شهر، فيما عبر «عبده» عن سعادته الغامرة بلقاء الجمهور المصري، لافتا أنه يحضر لتقديم توليفة غنائية تجمع بين جديده وقديمه المتجدد، إضافة لعدد من المفاجآت الفنية التي سيترك الحديث عنها.
وقال فنان العرب إن جدوله هذا العام كان مزدحماً بالعديد من الحفلات التي غطت العديد من الدول الخليجية والعربية، مشيرا إلى أن سيتوقف خلال شهر رمضان المبارك، ليبدأ بعدها بالموسم الصيفي، الذي سيتضمن جملة من المشاركات في عدد من المهرجانات الغنائية العربية، بحسب العربية نت.
alfahd42[ عدد التعليقات: 4301 ] نشر منذ 1 ساعة
عادك حي وتغني تعوذ من الشيطان
alfahd42[ عدد التعليقات: 4301 ] نشر منذ 1 ساعة
رمضان مقبل
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15363 ] نشر منذ 35 دقيقة
هذي فرصة قبل رمضان
خل نستمتع شوي
مع ابو نورة🤗🤗🤗🤗🤗🤗
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15363 ] نشر منذ 22 دقيقة
جالس أسمع له أغنية هالحين
كلنا جينا نهني….ياوطنا😘
والله البارح جاني تعب وأرهاق فنمت بعدصلاةالعشاء
وصحيت على وحده ونص
فيني ضيييييييييقة غير طبيعية
وأدق سلف موتري وعلى جده
وأعطيها أبو نورة الين ماوصلت جده ومريت خويي تكيت عنده لقبل الفجر
سولفنا وتعشينا وأنبسطنا
والحين مع الخط وبرضو
معطيها أبونورة
حي وجهه والله أني أحبه الشخص ذا
كذا من الله ماأسمع فية
وأن قالها الله فأنا أول الحضور بأذن الله🤗