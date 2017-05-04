اعتقال لبناني بعد اعتدائه بوحشية على طفل سوري «فيديو» - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت (صدى):

أوقفت قوى الأمن الداخلي اللبناني، شخص ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو يمارس ساديته على طفل سوري.

وقالت قوى الأمن عبر حسابها على تويتر، «إن شعبة المعلومات أوقفت المجرم بحق الطفولة والذي ظهر بالفيديو وهو يتعرض لطفل بريء بطريقة غير إنسانية وسادية»

وكان مقطع فيديو قد تم تداوله خلال الساعات الماضية ظهر خلاله شخص قيل أنه لبناني موالي لنظام بشار الأسد، وهو يمارس ساديته على طفل سوري، قد أحدث ضجة كبيرة، ومطالبات بضرورة التحرك والقبض على معنف الطفل واتخاذ كافة الإجراءات بحقه.

