كاتب: طريق إصلاح العلاقات مع النظام الإيراني مسدود - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قال الكاتب الصحفي «خالد السليمان» إن حديث ولي ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» يستشف منه أن إصلاح العلاقة مع النظام الإيراني غير ممكن، وأن الطريق مسدود أمام أي تفاهمات مع الإيرانيين، لافتا إلى أن الصراع مع المشروع الإيراني مستمر ومفتوح على جميع الاحتمالات ما لم يغير النظام سياسته ويتخلى عن أحلام الهيمنة على المنطقة.

وأضاف، بأنه كان ضروريا أن يكون الأمير محمد صريحا كما بدا في حواره لشرح أسباب وأبعاد الخلاف مع إيران حتى يفيق بعض الحالمين بعلاقات جيرة طبيعية مع إيران من مثاليتهم الساذجة، ويدركوا أن العلاقات الطبيعية لا يمكن أن تتحقق مع جار لا يحفظ حق الجيرة.

وأوضح «السليمان» في مقاله المنشور بصحيفة عكاظ تحت عنوان « محمد بن سلمان والعلاقة مع إيران»، أنه أشار سابقا بأن الإيرانيين مسؤولون عن توتر العلاقة بالمملكة، وفي كل مرة مدت فيها المملكة يدها لتصافح الإيرانيين كان الرد خنجرا يغرس في ظهرها، وشواهد العداء الإيراني منذ قيام النظام الثوري الطائفي عديدة ابتداء بتنفيذ أعمال إرهابية مباشرة على الأراضي السعودية ضد مصالح بعض الدول الصديقة وخلخلة أمن الحج، ودعم تنظيمات إرهابية تعمل على خلخلة أمن واستقرار المجتمع السعودي، وانتهاء بتجنيد الخونة لتشكيل الخلايا الإرهابية الطائفية.