جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي (صدى):

كشفت جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية «تأهيل» عن وظائف صحية وهندسية وإدارية للجنسين، بمسمي «مدير تسويق، مشرف خدمات مرضى، مهندس أجهزة طبية، محاسب، موظف دعم فني، موظف استقبال، أخصائية علاج طبيعي، إخصائية نطق، أخصائية توحد، ممرضة».

وأوضحت الجمعية أن الوظائف الشاغرة يشترط لها أن يكون المتقدم سعوديا، وألا يكون مدعوما مسبقا من صندوق دعم الموارد البشرية، وأن يكون مسجلا في برنامج «طاقات»، مشيرة إلى أن الراغبين في التقدم للوظائف يمكنهم التسجيل على الرابط الإلكتروني (http://www.onaizah.org.sa/jobs)