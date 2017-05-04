مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان يوافق على انشاء كلية الطب - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

وافق مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان على انشاء كلية الطب وانشاء مركز الأمير فهد بن سلطان للبحوث والخدمات الاستشارية، كما وافق المجلس على 4 برامج للماجستير في مجال هندسة الحاسب وعلوم الحاسب والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية.

كما وافق المجلس في جلسته التى عقدت أمس برئاسة الأمير «فهد بن سلطان بن عبدالعزيز» أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان، على تعيين الدكتورة حنان آل عامر وكيلة لشئون الطلبة والطالبات، بحسب الحياة.