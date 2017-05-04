أول ظهور للرئيس المصري الأسبق «حسني مبارك» داخل فيلته «صورة» - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة (صدى):

نشرت صفحة «أنا أسف ياريس» على «فيس بوك» أحدث صورة التُقطت للرئيس المصري الأسبق «محمد حسنى مبارك»، داخل مقر إقامته بفيلته فى مصر الجديدة.

وظهر مبارك الذى يحتفل الخميس بعيد ميلاده الـ89 بصحة جيدة ويقف بجواره ابنه الأكبر علاء وحفيده عمر علاء، وذلك لأول مرة فى منزله بمصر الجديدة منذ 6 سنوات عقب اندلاع ثورة 25 يناير.

وأكد مصدر مقرب من الرئيس الأسبق، أن كل أسرة مبارك متواجده معه منذ أمس الأربعاء فى الفيلا، حيث تواجد نجليه جمال وعلاء مبارك، وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدى راسخ، وحفيديه عمر علاء، وفريدة ومحمود أبناء جمال مبارك.

