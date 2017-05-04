عودة العمل لـ«واتس آب» بعد تعطله لساعات - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري (صدى):

عادت قبل قليل خدمة «واتس آب» للعمل بعد توقف استمر لساعات منذ مساء أمس.

وكانت خدمة تطبيق الـ«واتس آب» في الأجهزة الرقمية قد توقف قبل ساعات، وأعلن بعدها المتحدث الرسمى باسم التطبيق لموقع expresss البريطانى وجود خلل فنى تسبب فى تعطل التطبيق لدى آلاف المستخدمين حول العالم، وفشل البعض فى استخدام التطبيق لبعض الوقت خلال الساعات الماضية.

واعتذر المتحدث عن هذا قائلًا: إن الشركة تعمل على إصلاح العطل بنسبة 1000%، والخدمة ستعود للعمل لدى الجميع خلال ساعات.