بالصور.. الأمير «مشعل بن عبد العزيز» في فترات مختلفة من حياته - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. الأمير «مشعل بن عبد العزيز» في فترات مختلفة من حياته
تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، صوراً نادرة للأمير «مشعل بن عبدالعزيز» عقب وفاته أمس، التقطت له في عدة مناسبات منها خلال توليه وزارة الدفاع، وأخرى مع الملك سعود ـ رحمهما الله.
وكان بيان صدر عن الديوان الملكي جاء فيه:
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الأربعاء الموافق 7 / 8 / 1438هـ صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليه – إن شاء الله- بعد صلاة العشاء ليوم غد الخميس الموافق 8 / 8 / 1438هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة .
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ، وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون.
alfahd42[ عدد التعليقات: 4218 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يرحمه برحمته
alfahd42[ عدد التعليقات: 4218 ] نشر منذ 13 دقيقة
ويرحمنا اذا صرنا الى ماصار اليه