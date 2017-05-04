بالصور.. الأمير «مشعل بن عبد العزيز» في فترات مختلفة من حياته - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم (صدى):

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، صوراً نادرة للأمير «مشعل بن عبدالعزيز» عقب وفاته أمس، التقطت له في عدة مناسبات منها خلال توليه وزارة الدفاع، وأخرى مع الملك سعود ـ رحمهما الله.

وكان بيان صدر عن الديوان الملكي جاء فيه:

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الأربعاء الموافق 7 / 8 / 1438هـ صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليه – إن شاء الله- بعد صلاة العشاء ليوم غد الخميس الموافق 8 / 8 / 1438هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة .

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ، وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون.

