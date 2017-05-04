بالصور.. فرق التجارة تضبط عطور تحمل أسماء مشروبات كحولية بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. فرق التجارة تضبط عطور تحمل أسماء مشروبات كحولية بالرياض
صادرت أمس، فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار كميات من عبوات العطور المسماة بأسماء مشروبات كحولية بالرياض.
وأوضح عبد الرحمن الحسين المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، أن الفرق صادرت 421 عبوة عطر، وتم استدعاء أصحاب المحلات للتحقيق معهم، وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
ابو تركي[ عدد التعليقات: 267 ] نشر منذ 24 دقيقة
ما الومهم لأن في من يشربونها الملاحيس😂😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 4218 ] نشر منذ 22 دقيقة
المفروض يقبض على من جابها ويحاسب
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤِؤمِـهِہُُُ,َ .. 🍃[ عدد التعليقات: 6693 ] نشر منذ 14 دقيقة
احتاج لعلبةة منهااا 😌👌 .