 بالصور.. فرق التجارة تضبط عطور تحمل أسماء مشروبات كحولية بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

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بالصور.. فرق التجارة تضبط عطور تحمل أسماء مشروبات كحولية بالرياض

بالصور.. فرق التجارة تضبط عطور تحمل أسماء مشروبات كحولية بالرياض
حمود العنزي(صدى):

صادرت أمس، فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار كميات من عبوات العطور المسماة بأسماء مشروبات كحولية بالرياض.
وأوضح عبد الرحمن الحسين المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، أن الفرق صادرت 421 عبوة عطر، وتم استدعاء أصحاب المحلات للتحقيق معهم، وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 267 ] نشر منذ 24 دقيقة

ما الومهم لأن في من يشربونها الملاحيس😂😂

[ عدد التعليقات: 4218 ] نشر منذ 22 دقيقة

المفروض يقبض على من جابها ويحاسب

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