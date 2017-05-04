فريق سواعد للسباحة يشارك في بطولة المملكة للسنة الثانية على التوالي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تنطلق اليوم في منطقة الرياض نهائي بطولة المملكة للسباحة لذوي الاحتياجات الخاصة وسوف يشارك فريق سواعد للإعاقة الحركية للسباحة ببطلها للعام الماضي الكابتن محسن بن أحمد، وتعتبر المشاركة الثانية لفريق سواعد في بطولة المملكة للسباحة.

حيث حصلت سواعد في العام الماضي على ميداليتين ذهبيتين الاولى 50 ظهر والثانية 50 صدر وعبر أمين عام جمعية سواعد الاستاذ خالد آل عبيد عن سعادته بتحقيق أبطال سواعد الرياضيين للبطولات وان من اهم اهداف سواعد الاساسية هي التدريب على السباحة وخلق جيل من ذوي الاعاقة الحركية قادر على دخول المنافسات الداخلية والخارجية كما ذكر انه يوجد لدينا الان أكثر من 40 سباح قمنا على تدريبهم وتمكينه من هذه الرياضة وغيرها من الرياضات الاخرى.

فكما يعلم الجميع أن الرياضة لذوي الاحتياجات الخاصة هي علاج وترفيه ورياضة لذلك نحرص على تدريب ابناء سواعد بشكل مستمر والحمدلله اليوم نجني ثمار ذلك الاهتمام ونتقدم بجزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف امير المنطقة الشرقية ولرئيس مجلس الادارة الاستاذ فيصل بن عبد الله فؤاد على توجيههم لنا ودعمهم الا محدود ونتطلع بعون الله ان نقدم كل ما يخدم وطننا ومجتمعنا وبالأخص فئة ذوي الاعاقات الحركية.

من منسوبي سواعد الجدير بالذكر ان جميع مناطق المملكة مشاركة في هذه البطولة وتنقسم الي قسمين مسافات قصيرة ومسافات طويلة وفريق سواعد الرياضي سوف يشارك في قسم المسافات.