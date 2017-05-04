الرئيس التنفيذي لإعمار بالشرق الأوسط يكشف عن استنساخ «داون تاون» بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي (صدى):

أكد «كيلفن كواك» الرئيس التنفيذي لشركة إعمار الشرق الأوسط بالمملكة، أنهم يجرون محادثات مع وزارة الإسكان في الوقت الحالي، باعتبارها واحدة من أهم المفاتيح المحركة للسوق العقارية، لافتا إلى أن حاجتهم للكثير من الإجراءات للانتهاء من هذه المحادثات بسبب البيروقراطية التى تؤخر بعض الأعمال.

وأوضح أن خطة التحول الوطني 2020 ورؤية 2030 ستعملان على انتعاش سوق العقار في بداية 2018، وفتح آفاق اقتصادية جديدة في المملكة، خاصة مع التزايد السكاني المستمر بالمملكة، مشيرا إلى أنه يتم العمل خلال الفترة الراهنة على أحد أهم المشاريع التجارية السكنية بجدة، مشيرا إلى أنه يتم الآن العمل على أحد أهم المشاريع التجارية السكنية بجدة، ومن خلاله يمكن استنساخ «داون تاون» جديد في شرق طريق الملك عبد الله، بحسب عكاظ.

ولافت الرئيس التنفيذي لإعمار في الشرق الأوسط أن المشروع المتوقع أن يكون على شكل هلال، سيوفر العديد من الخدمات، ومنها مول متكامل، ومدارس للنبين والبنات، فضلا عن إنشاء أبراج سكنية وتجارية للشركات الكبري والمتوسطة والصغيرة، كما سيتوافر به أيضا ما يسمي بالمناطق المفتوحة ومنتجعات وفنادق.