آل جابر: المملكة هدفها أن ينعم اليمنيون بالاستقلال والاستقرار - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال سفير المملكة، لدى اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، إن المملكة ودول التحالف العربي ليس لها أطماع باليمن وهدفها أن ينعم اليمن واليمنيون والمنطقة بالأمن والاستقرار.

وأضاف آل جابر، في لقاء عقده اليوم مع مجموعة من السياسيين والمختصين والمفكرين والإعلامين في معهد واشنطن بالعاصمة الأمريكية، أن الحرب في اليمن لم تكن خيارًا وإنما جاءت كضرورة قصوى استجابة لطلب الشرعية اليمنية و لوقف التدخل الإيراني في اليمن وإنهاء مشروعها الرامي لتهديد الأمن القومي لدول الخليج .