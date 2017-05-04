بالفيديو.. العلياني يوجه رسالة نارية لوزارة العمل والتنمية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. العلياني يوجه رسالة نارية لوزارة العمل والتنمية
وجه الإعلامي علي العلياني، رسالة نارية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، يطالبهم بالنظر في أحوال المواطنين المهمشين .
وتساءل العلياني ، خلال تقديمه برنامج معالي المواطن المذاع على قناة إم بي سي، إلى متى التصريحات الصحفية الرنانة على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا المسحوق يحتاج إلى عمل منكم.
رسالة علي العلياني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية #معالي_المواطن pic.twitter.com/RZJhtHH5un
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) May 3, 2017
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