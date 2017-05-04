 بالفيديو.. العلياني يوجه رسالة نارية لوزارة العمل والتنمية - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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بالفيديو.. العلياني يوجه رسالة نارية لوزارة العمل والتنمية

بالفيديو.. العلياني يوجه رسالة نارية لوزارة العمل والتنمية
نايف السالم(صدى):

وجه الإعلامي علي العلياني، رسالة نارية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، يطالبهم بالنظر في أحوال المواطنين المهمشين .

وتساءل العلياني ، خلال تقديمه برنامج معالي المواطن المذاع على قناة إم بي سي، إلى متى التصريحات الصحفية الرنانة على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا المسحوق يحتاج إلى عمل منكم.


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