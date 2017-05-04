إطلاق هاشتاج " تعليق الواتساب " بعد تعطل الخدمة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أطلق نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ،منذ قليل، هاشتاج تعليق الواتساب، بعد انقطاع الخدمة بشكل مفاجأ من قبل الشركة.

وقال ناشط فى تغريدة: واااي حرام عليهم شغل الجامعه شلون اخلصه مع القروب.. كل شي بالواتس.. باجر تسليم و برزنتيشن بمووووت.