إطلاق هاشتاج " تعليق الواتساب " بعد تعطل الخدمة - صحيفة صدى الالكترونية

إطلاق هاشتاج ” تعليق الواتساب ” بعد تعطل الخدمة
أطلق نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ،منذ قليل، هاشتاج تعليق الواتساب، بعد انقطاع الخدمة بشكل مفاجأ من قبل الشركة.
وقال ناشط فى تغريدة: واااي حرام عليهم شغل الجامعه شلون اخلصه مع القروب.. كل شي بالواتس.. باجر تسليم و برزنتيشن بمووووت.
فيما قال ناشط أخر: نرتاح من الازعاج .. اكثر برنامج ممل.
يذكر أنه توقفت خدمات تطبيق التراسل الأشهر فى العالم ” واتس اب ” منذ قليل عالميا، ليسبب إنقطاع الخدمة عن ملايين مستخدمى التطبيق فى إصداره الأخير على جميع أنظمة التشغيل.
وأكدت صحيفة express البريطانية أن الخدمة توقفت فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم فى انجلتورا والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل ودول أخرى بأوروبا.
ولاحظ مستخدمى التطبيق فى مصر توقف الخدمة كليا منذ أقل من ساعة، ولم يصدر فيس بوك – المالك لتطبيق واتس اب- تقرير يوضح أسباب المشكلة وموعد إصلاحها.
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