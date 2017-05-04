بالفيديو.. كلاب شرسة تسحل طفلاً عقب خروجه من منزله - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو، لطفل تركي عمره لم يتجاوز الخامسة، وتنهشه الكلاب الشرسة في مدينة “ سكاريا ” غرب تركيا.

وكان المشهد في منطقة كثيفة الأشجار، بالقرب من منطقة عسكرية، حيثُ يظهر الطفل وهو يلعب بالكرة، ومن ثم توجه بعد ذلك إلى منطقة محاطة بالسياج لمنع التسلل، وتمكن الطفل من الدخول لكنه فوجئ بكلاب شرسة تُهاجمه.

وسحلت الكلاب الطفل، وسحبته لأمتار، مستخدمة أسنانها، فيما يرتفع صوت الطفل، وتهرول أمه لإنقاذه.وفي النهاية، تلقى الطفل العلاج اللازم، بعد أن دخل المستشفى، وأجريت له عمليات جراحية، واستقرت حالته.