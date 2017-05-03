الغفيص: نستهدف رفع المستوى المهاري لـ6 آلاف قيادي - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

أكد وزير العمل و التنمية الإجتماعية د.الغفيص خلال ملتقى شباب وشابات العمل 2017 شعلة بـ حائل على تبني الوزارة لمبادرات طموحة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030.

وقال معاليه أن الوزارة تستهدف رفع المستوى المهاري لـ6 آلاف قيادي سعودي وسعودية عبر برنامج تمكين وتطوير القيادات الوطنية، لبناء قدراتهم بمختلف القطاعات.

وأشار الغفيص الى ان برنامج العمل عن بعد والعمل من المنزل سيحقق 141 ألف فرصة عمل، ويتوقع ارتفاع نسبة القوى النسائية إلى 28% من إجمالي القوى الوطنية.

و أوضح الوزير أن بنك التنمية الاجتماعية دعم تمويل 38 ألف مشروع لشباب وشابات سعوديين حتى 2016م بمبلغ إجمالي وصل إلى 5.4 مليار ريال.