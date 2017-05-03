بوتين: ترامب يؤيد فكرة إقامة مناطق آمنة في سوريا - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه بحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب إقامة مناطق آمنة في سوريا.

وقال بوتين – خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء: ” لقد ناقشت أمس هاتفيا مع ترامب هذا الموضوع، وكما فهمت، فإن الإدارة الأمريكية تؤيد هذه الفكرة ” ، مضيفًا أن ” إقامة مناطق آمنة في سوريا ستعزز نظام وقف إطلاق النار ” .

وأشار بوتين، حسبما أفادت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، إلى أنه اتفق مع أردوغان على إمكانية تسوية الأزمة السورية فقط عبر الوسائل السياسية، متابعًا: “لا بد من توفير وقف إطلاق النار من أجل تطوير هذه العملية السياسية ” .