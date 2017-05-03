عميد يعتدي بالضرب على «عريف» بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

باشرت الجهات الأمنية ممثلة في شرطة السلامة التحقيق اعتداء ضابط أمن برتبة عميد بالضرب المبرح صباح اليوم على أحد أفراد إدارة الدفاع المدني برتبة عريف إثر نقاش حاد.

ونقل العريف عبر الإسعاف إلى مستشفى الملك فيصل بالطائف و خضع لإسعافات أولية تقرر على إثرها إصدار تقرير طبي بمنحه إجازة لمدة خمسة أيام جراء حادثة الاعتداء.

بدوره أكد الناطق الرسمي لإدارة الدفاع المدني بمكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن الدفاع المدني ينتظر التحقيقات النهائية من قبل الشرطة، وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم وفق النظام.