المغامسي: الأمير خالد بن سلطان يستكمل مسيرة والده في بر أهل القرآن - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

قال إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، إنه لشرف عظيم أن يرتبط اسم الأمير الراحل سلطان بن عبد العزيز ، بحفظ القرآن الكريم.

ورد المغامسي ، على الحملات التي تواجه الأنشطة الدعوية للجمعيات والمؤسسات الخيرية التابعة للمملكة.

وقال خلال حفل ختام مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز لحفظ القران الكريم والسنة النبوية، في جاكرتا: «كل ذي نعمة محسود، وبديهي جدا أن يحاول البعض تشويه العمل الخيري، وأفضل رد على هؤلاء عدم الرد عليهم» .

وثمن الشيخ المغامسي، جهد الأمير خالد بن سلطان لإكمال مسيرة والده، ليقطع المسافات كل عام ويتكبد عناء السفر ومشقة المتابعة، وكان بالإمكان أن ينيب من يتولى الأمر، لكن فضل أن يتولاه بنفسه برا بأبيه وإحساناً لأهل القرآن .