خارجية فرنسا: ترامب يواجه صعوبة في تطبيق برنامجه - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

صرح وزير الخارجية الفرنسي جون مارك إيرولت، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه صعوبة في تنفيذ وعوده الانتخابية، مشيرًا إلى التحولات المفاجئة في مواقفه خلال فترة توليه السلطة والتي تجاوزت حاجز المئة يوم.

ونقل المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية «ستيفان لوفول» عن «إيرولت» قوله خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم: «ثمة صعوبات في الوقت الحالي أمام الرئيس الأمريكي لتنفيذ ما أعلن عنه خلال حملته الانتخابية.. بل يمكن أن نقول انه في بعض المسائل هناك تحول لا سيما حول القضايا الدولية مثل الناتو وأوروبا».