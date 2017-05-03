20 ألف هندي يقدمون طلبات بالعودة إلى بلادهم قبل انتهاء مهلة الـ90 يوما - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

تقدم 20 ألف عامل هندي، ممن وصلوا المملكة بشكل غير قانوني، بمبادرة طلب العودة إلى بلادهم، مبدين استعدادهم أن يشملهم العفو الملكي، ضمن مهلة الـ90 يومًا.

وناشدت السفارة الهندية جميع الهنود المقيمين في السعودية بشكل غير قانوني للاستفادة من العفو، حيث تتوفر أيضًا مراكز للتسجيل في 21 موقعًا في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف مصدر بالسفارة الهندية أن ” المتطوعين يساعدون مسؤولي السفارة من خلال العملية برمتها ” . مستكملا: ” لقد وضعنا خيامًا في السفارة والقنصلية للهنود الذين طلبوا العودة إلى الهند ” .