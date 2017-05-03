السيرة الذاتية للأمير الراحل مشعل بن عبد العزيز - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلن الديوان الملكي، اليوم الاربعاء، وفاة الأمير مشعل بن عبدالعزيز، رئيس هيئة البيعة، عن عمر يناهز التسعين عاماً.

وفيما يلي نعرض سيرة الأمير الراحل ، رحمه الله :

وُلد الأمير مشعل في العاصمة الرياض (26 صفر 1345 هـ / 5 سبتمبر 1926 )، وترتيبه الرابع عشر من أبناء الملك عبدالعزيز، الذكور، ووالدته هي شهيدة.

عينه والده الملك عبدالعزيز آل سعود في عام 1364 هـ نائبًا لوزير الدفاع، وبقي في ذلك المنصب حتى وفاة أخيه وزير الدفاع الأمير منصور عام 1370 هـ فعينه والده وزيرًا للدفاع خلفًا له.

ثم عُين نائبًا لوزير وزارة المعارف، بعد وفاة والده، وكان يعمل مع الأمير فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وبقي في هذا المنصب حتى بعد أن تركها الأمير فهد، وفي عام 1382 هـ أعيد تعيينه وزيرًا للدفاع والطيران، وبقي فيها لفترة قصيرة.

وبعد ذلك عُين أميرًا لمنطقة مكة المكرمة. وفي عام 1389 هـ عينه الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود رئيسًا لهيئة السياحة السعودية، وظل فيها حتى عام 1414 هـ، ثم عينه الملك فهد بن عبدالعزيز مستشارا له، وبقي يتولى هذا المنصب حتى عام 1426 هـ.

قرر الأمير مشعل في 1426 ترك العمل السياسي والتفرغ لحياته الشخصية وتجارته، حيث إنه كان يمتلك عدة مشاريع بالمملكة أشهرها مجموعة الشعلة القابضة، إلى أن صدر في 10 ديسمبر 2007 أمر من الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بتعيينه رئيسًا لهيئة البيعة ، الذي ظل فيه ، حتى وافته المنية اليوم، رحمة الله عليه .