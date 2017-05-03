الفيحاء يواصل تمارينه اليومية ويغادر غداً إلى الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

أشرف فرج(صدى):

أجرى الفريق الاول لكرة القدم بنادي الفيحاء تدريباته مساء اليوم الاربعاء على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ” الرئيسي ” تحت قيادة مديره الفني السيد الحبيب بن رمضان الذي اجتمع باللاعبين قبل التمارين لمدة ثلث ساعة ، بعد ذلك عمد السيد الحبيب على تكثيف التمارين التكتيكية والفنية قبل ان يجري مناورة عى كامل الملعب بحث من خلالها عن تطبيق الطريقة والتكتيك التي سيشارك بها في مباراة وج يوم الجمعة القادم في الطائف ، واوقف السيد الحبيب المناورة كثيراً لشرح بعض الملاحظات والاخطاء للاعبين .

يذكر ان الفريق سيغادر ظهر غدٍ الخميس ” جواً ” الى مدينة الطائف استعداداً لملاقاة مضيفه فريق وج في ختام منافسات دوري الدرجة الاولى للمحترفين لهذا الموسم .